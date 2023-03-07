Сулимовъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Сулимовъ Мосей
Мать: Сулимова Марина Иванова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сулимовъ Василий
Мать ребёнка: Плетнева Авдотья Савельева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сулимовъ Василий
Мать ребёнка: Плетнева Авдотья Савельева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Плетнева Аксинья
Мать ребёнка: Плетнева Авдотья Савельева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Сулимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Плетнева Авдотья Савельева
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно