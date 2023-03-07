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Сулимовъ Кузьма

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Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Сулимовъ Мосей

Мать: Сулимова Марина Иванова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Сулимовъ Василий

Мать ребёнка: Плетнева Авдотья Савельева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Сулимовъ Василий

Мать ребёнка: Плетнева Авдотья Савельева

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Плетнева Аксинья

Мать ребёнка: Плетнева Авдотья Савельева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Сулимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Плетнева Авдотья Савельева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Авдотья Савельева

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