Плетнева Авдотья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева Авдотья Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Сулимовъ Василий

Отец ребёнка: Сулимовъ Кузьма

Рождение ребёнка
1762

Сын: Сулимовъ Василий

Отец ребёнка: Сулимовъ Кузьма

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Плетнева Аксинья

Отец ребёнка: Сулимовъ Кузьма

Рождение ребёнка
1769

Сын: Сулимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Сулимовъ Кузьма

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулимовъ Кузьма

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