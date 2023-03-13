Плетнева Авдотья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сулимовъ Василий
Отец ребёнка: Сулимовъ Кузьма
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сулимовъ Василий
Отец ребёнка: Сулимовъ Кузьма
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Плетнева Аксинья
Отец ребёнка: Сулимовъ Кузьма
Рождение ребёнка
1769
Сын: Сулимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Сулимовъ Кузьма
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сулимовъ Кузьма