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Кузнецов Геннадий Егорович

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Место рождения

Каменка, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Кузнецов Георгий Геннадьевич

Мать ребёнка: Кунецова Марфа Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Валентина Геннадьевна

Мать ребёнка: Кунецова Марфа Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Павел Геннадьевич

Мать ребёнка: Кунецова Марфа Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунецова Марфа Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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