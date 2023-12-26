Голданов Родион Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голданов Родион Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.?

Сын: Голданов Кирилл Родионович

Мать ребёнка: Голданова Инесса Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голданова Инесса Сергеевна

Рождение ребёнка
31.08.2016

Сын: Голданов Данил Родионович

Мать ребёнка: Голданова Инесса Сергеевна

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