Голданов Родион Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.?
Сын: Голданов Кирилл Родионович
Мать ребёнка: Голданова Инесса Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.2016
Сын: Голданов Данил Родионович
Мать ребёнка: Голданова Инесса Сергеевна