Аким Семёнов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: Семён Никифоров
Мать: Татьяна Акимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1793
Дочь: Елена Акимова
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно