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Аким Семёнов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

До 1774 г.р.

Жена

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: Семён Никифоров

Мать: Татьяна Акимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1793

Дочь: Елена Акимова

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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