Ласовская (Давидович) Надежда Сидоровна
Место рождения
Дата рождения13.11.1907 ст.
Дата смерти18.11.1982
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1907 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласовский Николай Антонович
Отец ребёнка: Ласовский Антон
Крещение
02.12.1907 ст.
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Ласовский Антон
Анга, Томский округ, Сибирский край
Смерть
18.11.1982
Суйга, Молчановский муниципальный район, Томская область