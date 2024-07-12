Ласовская (Давидович) Надежда Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласовская (Давидович) Надежда Сидоровна

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Место рождения

Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

13.11.1907 ст.

Дата смерти

18.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1907 ст.

Отец: Давидович Исидор Евдокимович

Мать: Давидович Евгения Платоновна

Алексеевка, Молчановский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласовский Николай Антонович

Отец ребёнка: Ласовский Антон

Крещение
02.12.1907 ст.
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ласовский Иван Антонович

Отец ребёнка: Ласовский Антон

Анга, Томский округ, Сибирский край
Смерть
18.11.1982
Суйга, Молчановский муниципальный район, Томская область

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