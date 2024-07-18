Milberger (Mai) Pauline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Milberger (Mai) Pauline

Место рождения

Russel Kansas

Дата рождения

1887

Дата смерти

25.07.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1905

Сын: Milberger Harry /Fred/

Отец ребёнка: Milberger Friedrich

Рождение ребёнка
15.05.1909

Дочь: (Milberger) Viola /Fred/

Отец ребёнка: Milberger Friedrich

Рождение ребёнка
17.06.1911

Сын: Milberger Elmer /Fred/

Отец ребёнка: Milberger Friedrich

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Milberger) Alberta /Fred/

Отец ребёнка: Milberger Friedrich

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Milberger) Melbrose /Fred/

Отец ребёнка: Milberger Friedrich

Смерть
25.07.1935

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