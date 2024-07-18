Milberger (Mai) Pauline
Место рожденияRussel Kansas
Дата рождения1887
Дата смерти25.07.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1905
Отец ребёнка: Milberger Friedrich
Рождение ребёнка
15.05.1909
Дочь: (Milberger) Viola /Fred/
Отец ребёнка: Milberger Friedrich
Рождение ребёнка
17.06.1911
Отец ребёнка: Milberger Friedrich
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Milberger) Alberta /Fred/
Отец ребёнка: Milberger Friedrich
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Milberger) Melbrose /Fred/
Отец ребёнка: Milberger Friedrich
Смерть
25.07.1935