Ульяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ермолаев Афанасий Никифорович
Отец ребёнка: Ермолаев Никифор Львович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ермолаев Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Ермолаев Никифор Львович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Ермолаев Леонид Никифорович
Отец ребёнка: Ермолаев Никифор Львович
Смерть
Неизвестно