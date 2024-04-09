Ульяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Никифор Львович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ермолаев Афанасий Никифорович

Отец ребёнка: Ермолаев Никифор Львович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ермолаев Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Ермолаев Никифор Львович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Ермолаев Леонид Никифорович

Отец ребёнка: Ермолаев Никифор Львович

Смерть
Неизвестно

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