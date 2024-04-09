Ермолаев Никифор Львович
Место рождениядеревня шунерская, Енисейская губерния
Дата рождения1904
Дата смерти10.11.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Ермолаев Лев Кондратов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ермолаев Афанасий Никифорович
Мать ребёнка: Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ермолаев Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Ермолаев Леонид Никифорович
Мать ребёнка: Ульяна Михайловна
Смерть
10.11.1937