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Ермолаев Никифор Львович

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Место рождения

деревня шунерская, Енисейская губерния

Дата рождения

1904

Дата смерти

10.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Ермолаев Лев Кондратов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ермолаев Афанасий Никифорович

Мать ребёнка: Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ермолаев Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Ермолаев Леонид Никифорович

Мать ребёнка: Ульяна Михайловна

Смерть
10.11.1937

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