Аксёнов Иван Фёдорович
Место рожденияПолетаево, Челябинская область, Российская Федерация
Дата рождения20.02.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1867 ст.
Отец: Аксёнов Фёдор Стефанович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1897
Дочь: Захарова (Аксёнова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Аксёнова (Дударева) Пелагея Григорьевна
Смерть
Неизвестно