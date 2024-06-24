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Аксёнов Иван Фёдорович

Место рождения

Полетаево, Челябинская область, Российская Федерация

Дата рождения

20.02.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1867 ст.

Отец: Аксёнов Фёдор Стефанович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1897

Дочь: Захарова (Аксёнова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Аксёнова (Дударева) Пелагея Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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