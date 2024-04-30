Безделицын Степан Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безделицын Степан Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безделицина (Плотникова) Анна Ларионовна

Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782

Сын: Безделицын Михаил Степанович

Мать ребёнка: Безделицина (Плотникова) Анна Ларионовна

Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1784

Сын: Безделицын Григорий Степанович

Мать ребёнка: Безделицина (Плотникова) Анна Ларионовна

Плотниковы и Полтановы
Смерть
Неизвестно

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