Безделицын Степан Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Безделицын Михаил Степанович
Мать ребёнка: Безделицина (Плотникова) Анна Ларионовна
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1784
Сын: Безделицын Григорий Степанович
Мать ребёнка: Безделицина (Плотникова) Анна Ларионовна
Плотниковы и Полтановы
Смерть
Неизвестно