Сапегина Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапегина Мария Иванова

Сапегина Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сопегин Никита Максимов

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Сапегин Лазарь Никитин

Отец ребёнка: Сопегин Никита Максимов

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.