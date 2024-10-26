Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1769
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Емельян Петрович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Григорий Петрович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Смерть
До 1769