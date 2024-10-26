Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1769

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1756

Сын: Емельян Петрович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Сын: Григорий Петрович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1769

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