София Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1798
Сын: Яков Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1803
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Никифоров
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Никифоров
Смерть
Неизвестно