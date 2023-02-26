София Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофия Яковлева

София Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1798

Сын: Яков Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1803

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Никифоров

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Никифоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close