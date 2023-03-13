Кулакова (Титова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Титова) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Титовъ Евтихий

Мать: Титова Анна

Бракосочетание
16.01.1898

Муж: Кулаковъ Василий Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1899

Сын: Кулаковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1901

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1903

Сын: Кулаковъ Панкратий

Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1906

Сын: Кулаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Андреевъ

Рождение ребёнка
26.02.1910

Дочь: Кулакова Мария

Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1912

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1914

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Андреевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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