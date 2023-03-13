Кулакова (Титова) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Титовъ Евтихий
Мать: Титова Анна
Бракосочетание
16.01.1898
Рождение ребёнка
07.07.1899
Сын: Кулаковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Андреевъ
Рождение ребёнка
02.03.1901
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Андреевъ
Рождение ребёнка
17.07.1903
Сын: Кулаковъ Панкратий
Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Андреевъ
Рождение ребёнка
06.11.1906
Сын: Кулаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Андреевъ
Рождение ребёнка
26.02.1910
Дочь: Кулакова Мария
Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Андреевъ
Рождение ребёнка
22.08.1912
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Андреевъ
Рождение ребёнка
03.09.1914
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кулаковъ Василий Андреевъ