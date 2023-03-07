Шкуринъ Ионовъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Шкуринъ Андрей
Мать: Шкурина Прасковья
Рождение ребёнка
01.08.1875
Дочь: Їонова Евдокія
Мать ребёнка: Шкурина Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
01.08.1876
Сын: Ионовъ Степанъ
Мать ребёнка: Ионова Марія
Рождение ребёнка
07.05.1892
Сын: Ионовъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Ионова Марія
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ионова Марія