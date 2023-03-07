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Шкуринъ Ионовъ Яковъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Шкуринъ Андрей

Мать: Шкурина Прасковья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1875

Дочь: Їонова Евдокія

Мать ребёнка: Шкурина Прасковья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1876

Сын: Ионовъ Степанъ

Мать ребёнка: Ионова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1892

Сын: Ионовъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Ионова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкурина Прасковья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова Марія

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