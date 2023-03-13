Антипина Устинья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Антипинъ Иванъ
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ
Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Арбузова Онисья
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ
Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ
Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ
Нестерова, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Михаилъ