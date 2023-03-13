Антипина Устинья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Устинья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Антипинъ Иванъ

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Арбузова Онисья

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Нестерова, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Михаилъ

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