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Антипинъ Михаилъ

Место рождения

Нестерова, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1722

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Антипинъ Михаила Алексеевъ

Мать: не указана

Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1744

Сын: Антипинъ Иванъ

Мать ребёнка: Антипина Устинья Григорьева

Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Арбузова Онисья

Мать ребёнка: Антипина Устинья Григорьева

Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Антипина Устинья Григорьева

Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Антипина Устинья Григорьева

Нестерова, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Устинья Григорьева

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