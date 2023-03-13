Антипинъ Михаилъ
Место рожденияНестерова, Арзамасский уездъ
Дата рождения1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Антипинъ Михаила Алексеевъ
Мать: не указана
Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Антипинъ Иванъ
Мать ребёнка: Антипина Устинья Григорьева
Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Арбузова Онисья
Мать ребёнка: Антипина Устинья Григорьева
Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Антипина Устинья Григорьева
Нестерова, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Антипина Устинья Григорьева
Нестерова, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно