Марина Павлова
Место рожденияд.Вапихи Бородинской вол.Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Вапихи Бородинской вол.Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1899
Муж: Андрей Стефанов
церковь с.Бородино Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно