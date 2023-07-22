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Мельникова Ирина Александровна
Мельникова Ирина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.02.1993
Пол
Женский
Отец
Мельников Александр Николаевич
1959 г.р.
Мать
Мельникова (Клещинская) Любовь Васильевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1993
Отец:
Мельников Александр Николаевич
Мать:
Мельникова Любовь Васильевна
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