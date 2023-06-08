Балицкий Наум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Балицкий Владимир Наумович
Мать ребёнка: Балицкая Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Балицкая Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
05.02.1937
Сын: Балицкий Василий
Мать ребёнка: Балицкая Анастасия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно