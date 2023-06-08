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Балицкий Наум

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Балицкий Владимир Наумович

Мать ребёнка: Балицкая Анастасия Антоновна

Кублич, Вінницька область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Балицкий Петр Наумович

Мать ребёнка: Балицкая Анастасия Антоновна

Кублич, Вінницька область
Рождение ребёнка
05.02.1937

Сын: Балицкий Василий

Мать ребёнка: Балицкая Анастасия Антоновна

Кублич, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балицкая Анастасия Антоновна

Кублич, Вінницька область
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно
Кублич, Вінницька область