Решетников Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения09.12.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1949
Рождение ребёнка
03.06.1973
Сын: Решетников Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Решетникова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.01.1977
Дочь: Последова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Решетникова Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.09.1983
Дочь: Попова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Решетникова Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно