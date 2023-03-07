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Решетников Николай Федорович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.12.1949

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1949

Отец: Решетников Федор Васильевич

Мать: Решетникова Ольга Александровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1973

Сын: Решетников Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Решетникова Екатерина Дмитриевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1977

Дочь: Последова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Решетникова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.09.1983

Дочь: Попова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Решетникова Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетникова Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверина Екатерина Захаровна

Место жительства
Неизвестно
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