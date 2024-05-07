Никола (Русенко) Елена Степановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Русенко Степан Иванович
Мать: Русенко Елена Ватановна
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Никола Степан Михайлович
Одесская губерния
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
01.11.1902
Отец ребёнка: Никола Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Никола Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сибирякова Елена Степановна
Отец ребёнка: Никола Степан Михайлович
Смерть
1959
Емца
Причина смерти: Старческая кехаксия
Похороны
Неизвестно
Емца, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область