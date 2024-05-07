Никола (Русенко) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикола (Русенко) Елена Степановна

Никола (Русенко) Елена Степановна

avatar

Место рождения

Большой Буялык, Одеська область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Русенко Степан Иванович

Мать: Русенко Елена Ватановна

Большой Буялык, Одеська область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Никола Михаил Степанович

Отец ребёнка: Никола Степан Михайлович

Одесская губерния
Бракосочетание
1899

Муж: Никола Степан Михайлович

Большой Буялык, Одеська область
Рождение ребёнка
01.11.1902

Сын: Никола Степан Степанович

Отец ребёнка: Никола Степан Михайлович

Большой Буялык, Одеська область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Никола Данила Степанович

Отец ребёнка: Никола Степан Михайлович

Большой Буялык, Одеська область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сибирякова Елена Степановна

Отец ребёнка: Никола Степан Михайлович

Смерть
1959
Емца
Причина смерти: Старческая кехаксия
Похороны
Неизвестно
Емца, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close