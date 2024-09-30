Левоска Иван Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1891
Отец: не указан
Бракосочетание
06.06.1920
Рождение ребёнка
19.08.1922
Дочь: (Левоска) Лилия-Марьям Ивановна
Мать ребёнка: Левоска (Раски) Ольга Моисеевна
Рождение ребёнка
04.01.1925
Мать ребёнка: Левоска (Раски) Ольга Моисеевна
Смерть
Неизвестно