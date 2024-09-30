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Левоска Иван Генрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1891

Отец: не указан

Мать: Левоска (Риехкалайнен) Сарра Иосифовна

Бракосочетание
06.06.1920

Жена: Левоска (Раски) Ольга Моисеевна

Рождение ребёнка
19.08.1922

Дочь: (Левоска) Лилия-Марьям Ивановна

Мать ребёнка: Левоска (Раски) Ольга Моисеевна

Рождение ребёнка
04.01.1925

Сын: Левоска Вальтер Иванович

Мать ребёнка: Левоска (Раски) Ольга Моисеевна

Смерть
Неизвестно

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