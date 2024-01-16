Сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутепова Ярина Юрьевна
Рождение ребёнка
?.11.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутепова Ярина Юрьевна