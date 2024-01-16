Сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутепова Ярина Юрьевна

Рождение ребёнка
?.11.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутепова Ярина Юрьевна

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