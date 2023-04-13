Воробьев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Сергей Иванович

Воробьев Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Заграфопуло Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Воробьев Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1867

Дочь: Курдиманова Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Екатерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно