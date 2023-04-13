Воробьев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Заграфопуло Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1867
Дочь: Курдиманова Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно