Колосов Мартемьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Мартемьян

Место рождения

д. Сиринская

Дата рождения

До 1638

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1638

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Сиринская
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Колосов Филипп Мартемьянов

Мать ребёнка: не указана

д. Сиринская
Рождение ребёнка
До 1658

Сын: Колосов Ульян Мартемьянов

Мать ребёнка: не указана

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно

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