Шевченко Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Провоторова Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Шевченко Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афиногенова Тамара Ефимовна
Отец ребёнка: Шевченко Ефим Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1949
Дочь: Кудряшова Галина Ефимовна
Отец ребёнка: Шевченко Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно