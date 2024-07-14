Шевченко Ефим Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевченко Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Провоторова Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Шевченко Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афиногенова Тамара Ефимовна

Мать ребёнка: Шевченко Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
12.02.1949

Дочь: Кудряшова Галина Ефимовна

Мать ребёнка: Шевченко Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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