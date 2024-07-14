Шевченко Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Провоторова Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Шевченко Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афиногенова Тамара Ефимовна
Мать ребёнка: Шевченко Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
12.02.1949
Дочь: Кудряшова Галина Ефимовна
Мать ребёнка: Шевченко Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно