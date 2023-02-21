Рябцова (Губина) Екатерина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губин Борис Леонидович
Мать: Ткачева Елена Викторовна
Рождение ребёнка
20.02.2002
Дочь: Рябцова Алина Александровна
Отец ребёнка: Рябцов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
07.05.2005
Дочь: Таратынова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Таратынов Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
23.06.2008
Дочь: Таратынова Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Таратынов Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
23.07.2019
Дочь: Таратынова Дарья Викторовна
Отец ребёнка: Таратынов Виктор Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно