Рябцова (Губина) Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцова (Губина) Екатерина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губин Борис Леонидович

Мать: Ткачева Елена Викторовна

Рождение ребёнка
20.02.2002

Дочь: Рябцова Алина Александровна

Отец ребёнка: Рябцов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
07.05.2005

Дочь: Таратынова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Таратынов Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
23.06.2008

Дочь: Таратынова Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Таратынов Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
23.07.2019

Дочь: Таратынова Дарья Викторовна

Отец ребёнка: Таратынов Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таратынов Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябцов Александр Владимирович

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