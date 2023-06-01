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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1938
Дочь: Галя
Мать ребёнка: Буцык Серафима Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.09.1939
Сын: Буцык Виктор
Мать ребёнка: Буцык Серафима Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буцык Юрий
Мать ребёнка: Буцык Серафима Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно