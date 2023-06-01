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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1938

Дочь: Галя

Мать ребёнка: Буцык Серафима Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.09.1939

Сын: Буцык Виктор

Мать ребёнка: Буцык Серафима Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буцык Юрий

Мать ребёнка: Буцык Серафима Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буцык Серафима Дмитриевна