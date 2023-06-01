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Буцык Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.11.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Буцык Серафима Дмитриевна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Буцык Виктор Юрьевич

Мать ребёнка: Буцык Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буцык Александр

Мать ребёнка: Буцык Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буцык Галина

Смерть
30.11.1918
Благовещенская, город-курорт Анапа, Краснодарский край