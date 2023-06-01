Буцык Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.11.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Рождение ребёнка
1981
Сын: Буцык Виктор Юрьевич
Мать ребёнка: Буцык Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буцык Александр
Мать ребёнка: Буцык Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буцык Галина
Смерть
30.11.1918
Благовещенская, город-курорт Анапа, Краснодарский край