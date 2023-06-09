Широня Терентий Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Широня Евдоким Григорьевич
Мать: Широня Мария Павловна
Бракосочетание
02.02.1890 ст.
Жена: Широня Анна Кирилловна
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.01.1892 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.
Дочь: Широня Маланья Терентьевна
Мать ребёнка: Широня Христиния Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1896 ст.
Сын: Широня Григорий Терентьевич
Мать ребёнка: Широня Христиния Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1902 ст.
Дочь: Широня Домна Терентьевна
Мать ребёнка: Широня Христиния Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1904 ст.
Дочь: Широня Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: Широня Христиния Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1906 ст.
Сын: Широня Нестер Терентьевич
Мать ребёнка: Широня Христиния Ивановна
Смерть
Неизвестно