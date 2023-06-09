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Широня Терентий Евдокимович

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Широня Евдоким Григорьевич

Мать: Широня Мария Павловна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1890 ст.

Жена: Широня Анна Кирилловна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.01.1892 ст.

Жена: Широня Христиния Ивановна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.

Дочь: Широня Маланья Терентьевна

Мать ребёнка: Широня Христиния Ивановна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.07.1896 ст.

Сын: Широня Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: Широня Христиния Ивановна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1902 ст.

Дочь: Широня Домна Терентьевна

Мать ребёнка: Широня Христиния Ивановна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.08.1904 ст.

Дочь: Широня Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: Широня Христиния Ивановна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1906 ст.

Сын: Широня Нестер Терентьевич

Мать ребёнка: Широня Христиния Ивановна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно