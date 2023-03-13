Жаринова (Харитонова) Евдокія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти13.07.1916
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Харитоновъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Жариновъ Тимофей
Рождение ребёнка
18.04.1911
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Жариновъ Тимофей
Рождение ребёнка
04.06.1912
Сын: Жариновъ Александръ
Отец ребёнка: Жариновъ Тимофей
Рождение ребёнка
12.01.1914
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Жариновъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жариновъ Тимофей
Смерть
13.07.1916
Причина смерти: Чахотка