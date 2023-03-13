Жаринова (Харитонова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаринова (Харитонова) Евдокія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

13.07.1916

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Харитоновъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Жариновъ Тимофей

Рождение ребёнка
18.04.1911

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Жариновъ Тимофей

Рождение ребёнка
04.06.1912

Сын: Жариновъ Александръ

Отец ребёнка: Жариновъ Тимофей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1914

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Жариновъ Тимофей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жариновъ Тимофей

Смерть
13.07.1916
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Чахотка
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