Эсаулов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения12.09.1888 ст.
Дата смерти24.09.1888 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.09.1888 ст.
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №115/12.09/12/Иван/поч.Князевский/отставной солд Иван Васильев Эс+Ольга Прокопьева В:с.Бахта, кр.Стефан Васильев Метелев
Смерть
24.09.1888 ст.
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №78/24.09/27/поч.Кн/отставной солд Ивана Васильева ЭС сын Иван 10 дн от слабого рождения