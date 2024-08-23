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Эсаулов Иван Иванович

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

12.09.1888 ст.

Дата смерти

24.09.1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1832 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1888 ст.

Отец: Есаулов Иван Васильев

Мать: Эсаулова (Скопина) Ольга Прокопьева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №115/12.09/12/Иван/поч.Князевский/отставной солд Иван Васильев Эс+Ольга Прокопьева В:с.Бахта, кр.Стефан Васильев Метелев
Смерть
24.09.1888 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №78/24.09/27/поч.Кн/отставной солд Ивана Васильева ЭС сын Иван 10 дн от слабого рождения

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