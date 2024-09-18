Предп Скотникова Екатерина Максимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скотников Максим
Мать: не указана
Родственная связь предположительная.
Восприемник
12.11.1918
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Скотниковой Анны Данииловны, девица
Смерть
Неизвестно