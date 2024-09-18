Предп Скотникова Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Предп Скотникова Екатерина Максимовна

Место рождения

Поварово, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скотников Максим

Мать: не указана

Поварово, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Родственная связь предположительная.
Восприемник
12.11.1918
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Скотниковой Анны Данииловны, девица
Смерть
Неизвестно

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