Курнаева Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862 ст.
Дата смерти17.10.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1885 и 1888 ст.
Он первым браком, она ? браком.
Место жительства
1888 ст.
26 лет. ф.230 оп.2 д.3887 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1888 год
Смерть
17.10.1889 ст.
27 лет. Болезнь, от чахотки. Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 47об.
Похороны
19.10.1889 ст.
Ф. 230 оп. 11-10 д. 2037 л. 47об.