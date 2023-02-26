Ефросиния Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросиния Тимофеева

Ефросиния Тимофеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия 1-я

Отец ребёнка: Кривой Михей Семёнов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия 2-я

Отец ребёнка: Кривой Михей Семёнов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Неонила Михеева

Отец ребёнка: Кривой Михей Семёнов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривой Михей Семёнов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close