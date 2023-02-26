Ефросиния Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия 1-я
Отец ребёнка: Кривой Михей Семёнов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия 2-я
Отец ребёнка: Кривой Михей Семёнов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Неонила Михеева
Отец ребёнка: Кривой Михей Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривой Михей Семёнов
Смерть
Неизвестно