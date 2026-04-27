Круцкая (Турчинова) Мария Васильевна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Круцкая (Турчинова) Мария Васильевна

Автор
АК
Круцкий А.

женский, родилась 1895, Архонская, Пригородный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

умерла 1980

Супруги
Круцкий Александр Яковлевич1892 г.р.
Дети
Круцкий Михаил Александрович26.10.1922 г.р.
Круцкая Евгения Александровна1923 или 1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Архонская, Пригородный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круцкий Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
20.02.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Круцкий Александр Яковлевич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.1922

Сын: Круцкий Михаил Александрович

Отец ребёнка: Круцкий Александр Яковлевич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Рождение ребёнка
1923 или 1924

Дочь: Круцкая Евгения Александровна

Отец ребёнка: Круцкий Александр Яковлевич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Рождение ребёнка
02.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Круцкий Александр Яковлевич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Круцкий Александр Яковлевич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Смерть
1980

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