Круцкая (Турчинова) Мария Васильевна
женский, родилась 1895, Архонская, Пригородный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
умерла 1980
Супруги
Круцкий Александр Яковлевич1892 г.р.
Дети
Круцкий Михаил Александрович26.10.1922 г.р.
Круцкая Евгения Александровна1923 или 1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Архонская, Пригородный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1920
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Рождение ребёнка
26.10.1922
Сын: Круцкий Михаил Александрович
Отец ребёнка: Круцкий Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1923 или 1924
Дочь: Круцкая Евгения Александровна
Отец ребёнка: Круцкий Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
02.01.1925
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Рождение ребёнка
1928
Смерть
1980