Пех Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1831
Мать ребёнка: Мария Михайловна
дом 15
Рождение ребёнка
10.08.1839
Сын: Пех Илья Иванович
Мать ребёнка: Мария Михайловна
дом 15
Рождение ребёнка
10.02.1847
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Михайловна
дом 15
Смерть
Неизвестно