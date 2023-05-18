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Пех Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1831

Сын: Пех Григорий Иванович

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Раздельное, Львівська область
дом 15
Рождение ребёнка
10.08.1839

Сын: Пех Илья Иванович

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Раздельное, Львівська область
дом 15
Рождение ребёнка
10.02.1847

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Михайловна

дом 15
Смерть
Неизвестно