Артемиева (Филиппова) Евдокия Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемиева (Филиппова) Евдокия Потаповна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.11.1816 ст.

Муж: Артемиев Доремидонт Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1820 ст.

Дочь: Артемиева Агафья Доремидонтовна

Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1825 ст.

Сын: Артемиев Никифор Доремидонтович

Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.10.1826 ст.

Сын: Артемиев Зиновий Доремидонтович

Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1828 ст.

Дочь: Артемиева Домна Доремидонтовна

Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1830 ст.

Сын: Артемиев Кирилл Доремидонтович

Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.09.1833 ст.

Сын: Артемиев Архип Доремидонтович

Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1836 ст.

Дочь: Артемиев Марфа Доремидонтовна

Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1839 ст.

Сын: Артемиев Феодот Доремидонтович

Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно