Артемиева (Филиппова) Евдокия Потаповна
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.11.1816 ст.
Рождение ребёнка
31.01.1820 ст.
Дочь: Артемиева Агафья Доремидонтовна
Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1825 ст.
Сын: Артемиев Никифор Доремидонтович
Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1826 ст.
Сын: Артемиев Зиновий Доремидонтович
Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1828 ст.
Дочь: Артемиева Домна Доремидонтовна
Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1830 ст.
Сын: Артемиев Кирилл Доремидонтович
Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1833 ст.
Сын: Артемиев Архип Доремидонтович
Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1836 ст.
Дочь: Артемиев Марфа Доремидонтовна
Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1839 ст.
Сын: Артемиев Феодот Доремидонтович
Отец ребёнка: Артемиев Доремидонт Иванович
Смерть
Неизвестно