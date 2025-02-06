Волженин Тимофей Васильев
Место рожденияИгольная, Карташевская волость,Тарский уезд
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Волженин Василий Алексеев
Мать: не указана
Игольная, Карташевская волость,Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1795 ст.
Мать ребёнка: Волженина Федосья (Авдотья) Ермолаева
Рождение ребёнка
11.06.1800 ст.
Сын: Волженин Варфоломей Тимофеев
Мать ребёнка: Волженина Федосья (Авдотья) Ермолаева
Рождение ребёнка
14.10.1803 ст.
Дочь: (Волженина) Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Волженина Арина Петрова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Волженин Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: Волженина Арина Петрова
Смерть
Неизвестно