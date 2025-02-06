Волженин Тимофей Васильев 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волженин Тимофей Васильев

Место рождения

Игольная, Карташевская волость,Тарский уезд

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Волженин Василий Алексеев

Мать: не указана

Игольная, Карташевская волость,Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Федосья (Авдотья) Ермолаева

Рождение ребёнка
14.09.1795 ст.

Сын: Волженин Роман Тимофеев

Мать ребёнка: Волженина Федосья (Авдотья) Ермолаева

Рождение ребёнка
11.06.1800 ст.

Сын: Волженин Варфоломей Тимофеев

Мать ребёнка: Волженина Федосья (Авдотья) Ермолаева

Рождение ребёнка
14.10.1803 ст.

Дочь: (Волженина) Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Волженина Арина Петрова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Волженин Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Волженина Арина Петрова

Смерть
Неизвестно

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