Суднев Константин Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Суднев Федор Семенов
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Акилина Константинова
Мать ребёнка: Суднева Татьяна Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Евдокия Константинова
Мать ребёнка: Суднева Татьяна Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811