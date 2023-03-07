Суднев Константин Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суднев Константин Федоров

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Место рождения

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Суднев Федор Семенов

Мать: Суднева Прасковья Игнатьева

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Акилина Константинова

Мать ребёнка: Суднева Татьяна Леонтьева

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Евдокия Константинова

Мать ребёнка: Суднева Татьяна Леонтьева

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суднева Татьяна Леонтьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811
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