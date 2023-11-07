Овчинникова (Елисеева) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Елисеева) Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

01.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Елисеев Иван Дмитриевич

Мать: Елисеева Александра Николаевна

Бракосочетание
17.04.1911

Муж: Овчинников Михаил Алексеевич

Ново-Березовская церковь, Идринский р-н Енисейской губернии
Рождение ребёнка
13.12.1920

Сын: Овчинников Николай Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Алексеевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Образование
Неизвестно
нет
Смерть
01.09.1968
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Троицкое кладбище
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