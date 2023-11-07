Овчинникова (Елисеева) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти01.09.1968
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
17.04.1911
Ново-Березовская церковь, Идринский р-н Енисейской губернии
Рождение ребёнка
13.12.1920
Сын: Овчинников Николай Михайлович
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Образование
Неизвестно
нет
Смерть
01.09.1968
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Троицкое кладбище