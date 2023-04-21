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Мясоедова Елизавета Павловна
Мясоедова Елизавета Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мясоедов Павел Михайлович
1900 г.р.
Мать
Щельцына (Мамонтова) Екатерина Всеволодовна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Мясоедов Павел Михайлович
Мать:
Щельцына Екатерина Всеволодовна
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