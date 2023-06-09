Рондяк Стефан Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1872
Отец: Рондяк Василий Николаевич
Мать: Мария Ивановна
дом 33
Рождение ребёнка
01.12.1903
Дочь: Катерина Стефановна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
дом 33
Рождение ребёнка
28.08.1905
Сын: Рондяк Василий Стефанович
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рондяк Николай Стефанович
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно