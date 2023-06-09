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Рондяк Стефан Васильевич

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

10.01.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1872

Отец: Рондяк Василий Николаевич

Мать: Мария Ивановна

Раздельное, Львівська область
дом 33
Рождение ребёнка
01.12.1903

Дочь: Катерина Стефановна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Раздельное, Львівська область
дом 33
Рождение ребёнка
28.08.1905

Сын: Рондяк Василий Стефанович

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рондяк Николай Стефанович

Мать ребёнка: Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно