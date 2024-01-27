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Сысоев Susoeff Михаил Китаевич

Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1852

Дата смерти

Около 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Сысоев Susoeff Тит (Китай) Charles Авдеев Авдеевич

Мать: Сысоева Татьяна

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Около 1859
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
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