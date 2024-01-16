Колосова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Колосов Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Колосов Тимофей Ларионович
Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.09.1786
Дочь: Ефимия Тимофеевна
Отец ребёнка: Колосов Тимофей Ларионович
д. Фефиловская
МК 1786
Бракосочетание
Неизвестно
д. Раменье Фефиловское
Смерть
Неизвестно