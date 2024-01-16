Колосова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Колосов Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Колосов Тимофей Ларионович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.09.1786

Дочь: Ефимия Тимофеевна

Отец ребёнка: Колосов Тимофей Ларионович

д. Фефиловская
МК 1786
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Тимофей Ларионович

д. Раменье Фефиловское
Смерть
Неизвестно
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