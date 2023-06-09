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Будаев Петр Евгеньевич
Будаев Петр Евгеньевич
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Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1894
Пол
Мужской
Отец
Будаев Евгений Васильевич
1873 г.р.
Мать
Будаева (Сорокина) Федосья Васильевна
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Будаев Евгений Васильевич
Мать:
Будаева Федосья Васильевна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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