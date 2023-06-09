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Будаев Петр Евгеньевич

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1894

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Будаев Евгений Васильевич

Мать: Будаева Федосья Васильевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд