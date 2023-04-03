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Рыбуль Егор Филиппович
Рыбуль Егор Филиппович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Пол
Мужской
Отец
Филипп
Мать
(Рыбуль) Мария Ивановна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Филипп
Мать:
Мария Ивановна
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